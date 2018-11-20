Минобороны откроет пансион благородных девиц в Петербурге

Учебное заведение для дочерей военнослужащих при Минобороны в 2019 году откроется на Бычьем острове в Петербурге. Он расположится на месте строительства спортивно-гостиничного комплекса, который бизнесмен Аркадий Ротенберг передал ведомству в обмен на территорию в Москве.

Об этом сообщили два источника в Минобороны. Пансион будет создан по примеру московского. Обучение в нем организуют на бюджетной основе. Петербургский пансион примет 560 учащихся, уточнил источник.

Первый пансион воспитанниц Минобороны был создан в Москве по приказу министра обороны Анатолия Сердюкова. Учреждение открылось в 2009 году. Обучаться с 5 по 11 класс могли дочери военных, проходящих службу в отдаленных гарнизонах, а также погибших военнослужащих, дети из неполных и многодетных семей.

После окончания пансиона воспитанницы могут поступать как в военные, так и в гражданские вузы. Сейчас в московском пансионе обучаются 740 человек. Воспитанницы получают пятиразовое питание, медобслуживание и форменную одежду.

О планах открыть пансион воспитанниц в Петербурге ранее заявлял министр обороны Сергей Шойгу, пишет РБК. Он назвал московский пансионат «лучшим учебным заведением страны».

Ранее стало известно, что бизнесмен Аркадий Ротенберг получил два участка, принадлежащих оборонному ведомства в Москве, – на Хорошевском и Варшавском шоссе. Минобороны отдали недостроенный спортивно-гостиничный комплекс в Петербурге, расположенный на острове Бычий.

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