Памятник Виктору Цою получил прописку в Санкт-Петербурге

Власти Петербурга выдали разрешение на установку памятника рок-музыканту Виктору Цою в сквере на юго-западе города. Увековечить память исполнителя неравнодушные жители Северной столицы пытаются много лет.

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), монумент установят в сквере на улице Танкиста Хрустицкого. Ордер на выполнение работ по установке памятника выдан на срок с 12 ноября 2018 года по 31 августа 2019 года. Исполнителем станет Фонд Ю.Ю. Жорно – он профинансирует установку монумента.

В 2014 году был утвержден проект памятника Цою, выполненный скульптором Матвеем Макушкиным. В 2015 году правительство города разрешило установить монумент в сквере Кировского райна, пишет ТАСС. Однако с возражениями выступили жители близлежащих домов, которые опасались большого наплыва поклонников музыканта.

Цой родился в Ленинграде. В 1990 году он погиб в автокатастрофе в Латвии. Его похоронили на Богуславском кладбище в родном городе.