Памятник Виктору Цою получил прописку в Санкт-Петербурге

Памятник Виктору Цою получил прописку в Санкт-Петербурге

Власти Петербурга выдали разрешение на установку памятника рок-музыканту Виктору Цою в сквере на юго-западе города. Увековечить память исполнителя неравнодушные жители Северной столицы пытаются много лет.

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), монумент установят в сквере на улице Танкиста Хрустицкого. Ордер на выполнение работ по установке памятника выдан на срок с 12 ноября 2018 года по 31 августа 2019 года. Исполнителем станет Фонд Ю.Ю. Жорно – он профинансирует установку монумента.

В 2014 году был утвержден проект памятника Цою, выполненный скульптором Матвеем Макушкиным. В 2015 году правительство города разрешило установить монумент в сквере Кировского райна, пишет ТАСС. Однако с возражениями выступили жители близлежащих домов, которые опасались большого наплыва поклонников музыканта.

Цой родился в Ленинграде. В 1990 году он погиб в автокатастрофе в Латвии. Его похоронили на Богуславском кладбище в родном городе.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Роспотребнадзор подготовил покупателей к «черной пятнице»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО