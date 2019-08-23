Палестинец ранен израильскими военными

Израильские военные пресекли попытку диверсии. На границе сектора Газа они ранили палестинца при попытке его атаки.

Это уже пятый инцидент в этом месяце. Как сказано в релизе армейской пресс-службы, террорист метнул несколько гранат в сторону военных, они стреляли в ответ и ранили его. С израильской стороны потерь нет, пишут РИА Новости.

Ранее, четверо палестинцев, пытавшихся, по данным израильтян, пересечь границу с автоматами и гранатометом, погибли. Для их ликвидации был открыт огонь из танка.

В конце июля президент Палестины Махмуд Аббас сообщил о прекращении выполнения всех соглашений, которые были достигнуты с Израилем.