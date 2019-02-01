«Оздоровительный курорт» для детей построят в Красногорске

В Красногорске начнется строительство детской областной больницы с современным диагностическим центром. Проходить лечение в ней смогут несовершеннолетние пациенты со всей страны.

Начало строительства запланировано на 2020 год. Больницу планируют возвести в течение трех лет. В ней будут находиться стационар на 420 коек, а также диагностический центр, рассчитанный на 300 посещений в смену.

Об этом рассказала глава городского округа Эльмира Хаймурзина во время эфира с губернатором Московской области Андреем Воробьевым на «360». Медучреждение расположится в удобном с точки зрения логистики месте: ближайшая станция метро находится в 15 минутах ходьбы. Хаймурзина охарактеризовала будущую больницу как «оздоровительный курорт».

Глава региона напомнил, что строительство больницы в Красногорске было одобрено президентом России Владимиром Путиным. Воробьев подчеркнул, что еще одна детская современная больница появится в Балашихе. Оба учреждения рассчитаны на лечение детей из разных регионов страны.

В 2018 году 16 новых поликлиник сдали в Химках, Мытищах, Дмитрове, Куровском.