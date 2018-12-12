ФСБ повязала причастного к смерти 84 десантников бандита

ФСБ провела операцию по задержанию еще одного члена банды террориста Шамиля Басаева – Шамиля Казбулатова. Он подозревается в нападении на Псковскую дивизию ВДВ.

Трагедия, известная как «бой у высоты 776», произошла в 2000 году около села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Банда Басаева атаковала военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Противостояние десантников и террористов длилось с 29 февраля по 1 марта. Тогда погибли 84 человека, еще 4 были ранены.

Следствие устанавливает роль Казбулатова в нападении на военных и требует его ареста, пишет РИА Новости. В отношении него возбуждено дело по статье «Вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих». Продолжаются поиски других участников бандформирования.

Ранее были осуждены два других участника атаки. Фаизбек Амангазиев и Арслан Валиев приговорены к 16 годам лишения свободы.