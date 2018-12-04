Россиян отвадят от спиртного пугающим текстом на бутылках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила введение обязательной надписи на бутылках со спиртным «Алкоголь убивает». Эксперты предлагают добавить к надписи устрашающую картинку о последствиях чрезмерного употребления алкоголя.

На сегодняшний день производители предупреждают об опасности злоупотребления спиртным, однако строгих требований к надписям в России не предусмотрено. ФАС призывает устранить этот пробел, однако использование пугающих картинок считает излишним.

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре. Депутаты хотят не только ввести единые надписи, но и изображения. Они будут размещаться в рамке черного цвета и занимать не менее 50% всей этикетки. Сегодня такие нормы действуют в отношении сигаретной продукции.

ФАС объясняет, что рисунки, демонстрирующие последствия злоупотребления алкоголем, избыточны и неэффективны. Ведомство также не поддержало запрет на открытую выкладку спиртного на прилавках, пишут «Известия». ФАС считает, что это увеличит нагрузку на бизнес.

Ранее в России предлагалось ограничить число торговых точек с алкоголем и табаком в зависимости от численности населения региона. Количество магазинов может сократиться в 2,5 раза – до 50 на 100 тыс. жителей.