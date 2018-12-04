Россиян отвадят от спиртного пугающим текстом на бутылках

Россиян отвадят от спиртного пугающим текстом на бутылках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила введение обязательной надписи на бутылках со спиртным «Алкоголь убивает». Эксперты предлагают добавить к надписи устрашающую картинку о последствиях чрезмерного употребления алкоголя.

На сегодняшний день производители предупреждают об опасности злоупотребления спиртным, однако строгих требований к надписям в России не предусмотрено. ФАС призывает устранить этот пробел, однако использование пугающих картинок считает излишним.

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре. Депутаты хотят не только ввести единые надписи, но и изображения. Они будут размещаться в рамке черного цвета и занимать не менее 50% всей этикетки. Сегодня такие нормы действуют в отношении сигаретной продукции.

ФАС объясняет, что рисунки, демонстрирующие последствия злоупотребления алкоголем, избыточны и неэффективны. Ведомство также не поддержало запрет на открытую выкладку спиртного на прилавках, пишут «Известия». ФАС считает, что это увеличит нагрузку на бизнес.

Ранее в России предлагалось ограничить число торговых точек с алкоголем и табаком в зависимости от численности населения региона. Количество магазинов может сократиться в 2,5 раза – до 50 на 100 тыс. жителей.

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