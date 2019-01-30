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Отцу задержанного сенатора вменили хищения в «Газпроме»

Отцу задержанного сенатора вменили хищения в «Газпроме»

В петербургском офисе «Газпрома» задержан советник гендиректора компании Рауль Арашуков. Его подозревают в причастности к хищениям природного газа на 30 млрд рублей.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, Рауль Арашуков задержан в рамках уголовного дела о создании преступной организации, хищении газа, совершении двух убийств и других преступлений, по которым, в том числе, проходит его сын – Рауф.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета вместе с ФСБ проводят обыски в Москве, Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах. Они пытаются установить другие эпизоды преступной деятельности и причастных к данному делу лиц.

Рауля Арашукова увезли из здания «Газпрома» для проведения следственных действий, уточняет ТАСС. В 1980-х годах Арашуков уже был судим за хищение и мошенничество.

В среду, 30 января, на закрытом заседании Совета Федерации был арестован сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков. Его подозревают в двух убийствах.

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