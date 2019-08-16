Отсидевший за убийство Калоев поучаствует в выборах

Осужденный за убийство Виталий Калоев выдвинул свою кандидатуру на выборы в горсобрание Владикавказа от «Единой России». По итогам праймериз он занял одно из лидирующих мест.

«Калоев выдвигается в соответствии с законодательством. Избирком принял списки и зарегистрировал кандидатов. По итогам предварительного голосования он занял одно из лидирующих мест», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу отделения партии в Северной Осетии.

Выборы в городскую думу Владикавказа пройдут в единый день голосования 8 сентября.

В 2005 году суд приговорил к 8 годам лишения свободы инженера-строителя из Владикавказа Виталия Калоева. Он был обвинен в убийстве авиадиспетчера Питера Нильсена, по вине которого в небе над Боденским озером столкнулись российский Ту-154 и боинг компании DHL.

На бортах двух самолетов находились 71 человек, 52 из них были детьми, летевшими на отдых в Испанию — все они погибли. В той катастрофе Калоев потерял жену и обоих детей.

Как писали СМИ, власти долго бездействовали, а диспетчер продолжал работать, пока 24 февраля 2004 года не был убит на пороге своего дома.

Виктор свою вину не отрицал.

В 2007 году Федеральный верховный суд Швейцарии выпустил его по УДО. Недавно бывший заключенный снова стал отцом.

По трагической истории гибели семьи Калоева в России и Голливуде снимали фильмы. Отечественный «Непрощённый», где Калоева сыграл Дмитрий Нагиев, по оценкам критиков имел «небывалый успех», а вот американский, с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, разочаровал Виталия.