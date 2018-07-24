В США оценили перспективы дружбы с Москвой

Постпред США при ООН Никки Хейли не верит в возможность дружбы с Россией.

По ее словам, отношения между Вашингтоном и Москвой никогда не станут «дружескими».

«США не доверяют России и никогда не будут. Они никогда не станут нашими друзьями. Это факт», – заявила Хейли, добавив, что двусторонние встречи лидеров государств важны для нустановления коммуникации.

При этом американский представитель не видит разницы между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

16 июля состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Переговоры продлились 2 часа 15 минут. Саммит в столице Финляндии стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов, сообщает «Санкт-Петербург.ру».