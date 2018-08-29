Оценена вероятность отмены ЕГЭ

Реформа образования, проводимая в последние годы, по-прежнему является предметом бурных споров.

Однако, несмотря на неоднозначную реакцию со стороны общественности, отменять резонансное решение никто не собирается. Более того, жители страны постепенно теряют надежду на смену курса в данном направлении – в настоящий момент в отмену ЕГЭ верят лишь 8% участников соцопроса, проводимого под эгидой нашего медиапортала.

Ещё слабее респонденты надеются на проведение реновации в регионах (5%), отмену американских санкций (4%), падение курса доллара относительно рубля (3%) и снижение цен на топливо (менее 3%).

Более оптимистично россияне смотрят на перспективы выступления сборной России на чемпионате мира по футболу 2022 года и снижение ставок по ипотеке (по 13% голосов).

Однако в одном жители самой читающей страны в мире уверены наверняка – скандальный телепроект «Дом-2» будет рано или поздно закрыт. Это подтверждают данные всё того же опроса и более 30% голосов «избирателей».

Верим. Надеемся. Ждём.