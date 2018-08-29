Оценена вероятность отмены ЕГЭ

Реформа образования, проводимая в последние годы, по-прежнему является предметом бурных споров.

Однако, несмотря на неоднозначную реакцию со стороны общественности, отменять резонансное решение никто не собирается. Более того, жители страны постепенно теряют надежду на смену курса в данном направлении – в настоящий момент в отмену ЕГЭ верят лишь 8% участников соцопроса, проводимого под эгидой нашего медиапортала.

Ещё слабее респонденты надеются на проведение реновации в регионах (5%), отмену американских санкций (4%), падение курса доллара относительно рубля (3%) и снижение цен на топливо (менее 3%).

Более оптимистично россияне смотрят на перспективы выступления сборной России на чемпионате мира по футболу 2022 года и снижение ставок по ипотеке (по 13% голосов).

Однако в одном жители самой читающей страны в мире уверены наверняка – скандальный телепроект «Дом-2» будет рано или поздно закрыт. Это подтверждают данные всё того же опроса и более 30% голосов «избирателей».

Верим. Надеемся. Ждём.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Украина полностью отказалась от поставок российского цемента

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО