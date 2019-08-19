В ДНР отрицают участие российской техники под Иловайском

Доказательств того, что в 2014 году в сражении под Иловайском приняли участие российские танки, нет. Об этом заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова. Там применялась бывшая украинская техника, которую побросали здесь украинские военные, когда покидали Донбасс. Трофейная техника применялась», - сказал Басурин.

При этом он не отрицает возможного участия в сражении танков Т-72, пишет «Интерфакс».

«На вооружении украинской армии находились различные виды танковой техники, включая Т-72 и Т-80. На территории Донецкой области было несколько складов с такой техникой, например под Артемовском. И после того, как украинская армия ушла, эта техника перешла под наш контроль», - сказал Басурин.

Напомним, ранее британский таблоид The Guardian сообщил о докладе исследовательской группы Forensic Architecture якобы «об участии России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году». По словам аналитиков, они собрали различные фото со спутников, на которых якобы запечатлены танки РФ.