СК отреагировал на объявление о продаже села вместе с людьми

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Красноярскому краю проверить сообщение о выставленном на продажу селе Васильевка вместе с людьми.

Результаты проверки пойдут в центральный аппарат СК, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она напомнила, что журналисты сообщили о случае в Красноярском крае, где «местный предприниматель объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу — вместе с фермой, складом и даже домами с живущими в них людьми».

Объявление о продаже было размещено на крупном интернет-сервисе. За 20 миллионов рублей предприниматель предлагал купить склад, ферму, 45 домов и их жителей.

Село находится в частном владении около 20 лет — оно перешло от государства после того, как местный строительный комбинат получил крупную сумму на его восстановление. Тогда же владелец предприятия получил бессрочное право пользования земли.

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