У отравленного «Новичком» в Эймсбери заподозрили менингит

У британца Чарли Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймбери, заподозрили менингит.

По словам брата Мэтью Роули, врачи не знают, с каким видом менингита они столкнулись. Ухудшение состояния он связал с последствиями отравления «Новичком», передает «Медуза».

В конце июня Чарли Роули и его подругу Дон Стерджес госпитализировали с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. На месте инцидента нашли флакон из-под духов, в котором был «Новичок». Спустя несколько дней Стерджес скончалась в больнице. Роули выписали из больницы, однако спустя месяц он начал испытывать проблемы со зрением.