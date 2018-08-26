У отравленного «Новичком» в Эймсбери заподозрили менингит
У британца Чарли Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймбери, заподозрили менингит.
По словам брата Мэтью Роули, врачи не знают, с каким видом менингита они столкнулись. Ухудшение состояния он связал с последствиями отравления «Новичком», передает «Медуза».
В конце июня Чарли Роули и его подругу Дон Стерджес госпитализировали с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. На месте инцидента нашли флакон из-под духов, в котором был «Новичок». Спустя несколько дней Стерджес скончалась в больнице. Роули выписали из больницы, однако спустя месяц он начал испытывать проблемы со зрением.
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