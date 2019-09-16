«Отравление» Подмосковья сжиганием мусора поддержала Дума

В Подмосковье построят мусоросжигательные заводы для утилизации отходов. В Госдуме поддержали планы подмосковных властей и назвали этот способ единственно верным в условиях перегруженности мусорных полигонов.

Строительство мусоросжигательных заводов – новый опыт избавления от отходов. Предприятия будут создаваться на основе японских технологий.

Депутат Госдумы Александр Фокин заявил, что сжигание мусора – экологически безопасный способ. Он считает, что возведение заводов создаст более благоприятную ситуацию в регионе в части утилизации отходов.

Его поддержал первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. Он рассказал телеканалу «360», что выбранные технологии хорошо известны в мире и много лет используются в других странах. К их применению властей подтолкнуло отсутствие площадей для размещения отходов.

«Либо нужно думать о вывозе в менее населенные регионы, что тоже вызывает напряжение в других регионах», — сказал Расулмухамедов.

Ранее жители Подмосковья, не согласные со строительством заводов, написали обращение в Минздрав. В ответе ведомства говорилось, что выделяемые при сжигании мусора диоксины чрезвычайно опасны для человека: они вызывают рак, снижают иммунитет.