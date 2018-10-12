ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «ПИР Банка»

Банк России 12 октября лишил лицензии московский «ПИР Банк». Причиной стало осуществление кредитной организацией «сомнительных» транзитных операций.

Уточняется, что Центробанк неоднократно принимал ограничительные меры по сокращению числа таких операций.

«В этой связи работу службы внутреннего контроля ООО «ПИР Банк» в целях ПОД/ФТ нельзя признать эффективной», - говорится в сообщении регулятора.

При этом само руководство и собственники кредитной организации не предпринимали мер, направленных на пресечение участия в сомнительной деятельности клиентов.

Сейчас в банке установлена временная администрация до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Банк являлся участником системы страхования вкладов, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

Кредитная организация на 1 августа текущего года занимала 280-е место в банковской системе РФ по объему собственных средств - их сумма составляла 1 млрд рублей. Активы «ПИР Банка» достигают 3,9 млрд рублей, вклады – 1,8 млрд рублей.

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