Находящийся под санкциями США банк «Агросоюз» лишен лицензии

Центробанк с 7 ноября отозвал лицензию у московского банка «Агросоюз». По данным регулятора, кредитная организация осуществляла операции, имеющие признаки уголовно наказуемых деяний.

Приверженность к риску привела к росту проблемных активов в организации. По данным Центробанка, для формального соблюдения требований к капиталу в «Агросоюзе» использовались непрозрачные операции с участием собственника банка.

Руководство осуществляло операции по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. В некоторых операциях найдены признаки уголовных преступлений – информацию об этом передадут в правоохранительные органы.

В банке работает временная администрация до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. «Агросоюз» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии, являясь страховым случаем, предусматривает возмещение вкладчикам 100% средств, но не более 1,4 млн рублей на одного человека.

В августе США ввели санкции против «Агросоюза», напоминает Агентство экономической информации «Прайм». По данным Минфина, банк осуществлял сделки от имени лица, находящегося под санкциями для КНДР. В министерстве указывали, что кредитная организация проводила миллионы долларов по сделкам через счета северокорейских банков.

На 1 октября «Агросоюз» занимал 198-ое место в банковской системе России.

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