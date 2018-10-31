ЦБ РФ отозвал лицензии еще у двух банков

Банк России отозвал лицензии у московского «Инкаробанка» и Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП). С 31 октября они не имеют права на осуществление банковских операций.

«Инкаробанк» занимался кредитованием физических и юридических лиц за счет привлечения средств вкладчиков. Банк подозревают в проведении сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для кредиторов и вкладчиков.

Он является участником системы страхования вкладов. По величине активов, «Инкаробанк» занимал 334-е место в банковской системе России.

МБСП лишили лицензии за использование рискованной бизнес-модели, которая привела к образованию проблемных активов. Он занимал 115-ое место в банковской системе, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Ранее Центробанк отозвал лицензию у «Уралтрансбанка» в Екатеринбурге.