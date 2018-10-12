Минфин США снова продлил срок для продажи акций En+ и «Русала»

Минфин США в очередной раз продлил срок для завершения операций с акциями «Русала» и En+ российского бизнесмена Олега Дерипаски. Американские инвесторы должны избавиться от ценных бумаг и долговых инструментов этих компаний до 12 декабря. Прежний срок истекал 12 ноября.

Вместе с тем для «Группы ГАЗ», контролируемой Дерипаской, срок на завершение инвесторами и контрагентами сделок не продлили. Он истекает 23 октября.

В начале апреля Штаты ввели новые санкции против России. В «черный список» попали контролируемые Олегом Дерипаской компании En+ Group, «Группу ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал». Внесение в список означает блокировку активов компаний в США и запрет для граждан на любой бизнес с ними.

Минфин США допустил, что санкции против компаний снимут, если бизнесмен откажется от контроля над ними. Дерипаска согласился снизить долю в En+ до 50%, пишет РБК.