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Откуда прибыли: власти пояснили снижение доходов россиян

Откуда прибыли: власти пояснили снижение доходов россиян

Доходы населения в 2018 году снизились на 0,2% по сравнению с 2017 годом, следует из обзора Минэкономразвития. Снижение коснулось в основном обеспеченных категорий населения.

По данным ведомства, доходы россиян с достатком выше среднего уровня упали из-за снижения ставок по банковским депозитам, роста налогов на недвижимость и увеличения платежей по ипотеке.

Вместе с тем доходы малообеспеченных граждан поддержали увеличением зарплат, а также выплат семьям с детьми, повышением минимального размера оплаты труда, пишут «Ведомости».

Падение реальных доходов в 2017 и 2016 годах было более ощутимым – на 1,2 и 5,8% соответственно. В целом, говорится в отчете Минэкономразвития, ситуация на рынке труда в 2018 году была «позитивной». Уровень безработицы снизился до 4,8%.

В конце января первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявлял, что россияне смогут получат ипотечные «каникулы» в случае потери работы.

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Теги:
Места: Россия
События: экономика
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