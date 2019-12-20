Открывший стрельбу на Лубянке продавал оружие

Открывший стрельбу на Лубянке продавал оружие

Фото: Дмитрий Швец/«Медиазона»

Вооруженный преступник, открывший огонь на Лубянке в центре Москвы, долгое время увлекался стрельбой и занимал призовые места на соревнованиях.

39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров также пытался продать гладкоствольное ружье в Подольске. Для этого он создавал объявление на специализированных форумах для любителей оружия. Злоумышленник рассчитывал выручить за ружье около до 8,5 тысяч рублей.

В результате стрельбы погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек пострадали, сообщает «Рен ТВ».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, момент ликвидации злоумышленника попал на видео.

На кадрах видно вооруженного человека в черном, который прячется за столбом. На спине у него рюкзак. В какой-то момент он падает после попадания в него пули.

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