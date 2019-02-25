Открытие «доски позора» в Думе связали с «заботой о людях»

На сайте Госдумы появится раздел с глупыми высказываниями народных избранников. Идею прокомментировали сами депутаты и политологи.

Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что распространение в СМИ нелепых высказываний депутатов вовсе не указывает на их низкий интеллект. Это – «плата за скорость распространения информации», заявила парламентарий.

Политолог Станислав Бышок считает, что Госдума должна оставаться органом, отстаивающим интересы народа, и не превращаться в «клуб богатых хамов, которые позволяют себе высказывания, совершенно чуждые простому человеку и законам этики».

Он заявил «ПолитЭксперту», что инициатива «основана на заботе о людях». Он выразил надежду, что «доска позора» будет не формальным нововведением, а повлечет санкции для провинившихся депутатов.

Об открытии «доски позора» на сайте Госдумы говорилось на заседании 21 февраля. Идею поддержали все четыре думские фракции. Предлагалось публиковать на сайте высказывания депутатов, не связанные с законотворческой деятельностью, но вызывающие негативную реакцию в обществе.