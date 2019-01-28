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«Открытая Россия» попробует зарегистрироваться в России

«Открытая Россия» попробует зарегистрироваться в России

Основанное в Британии экс-главой ЮКОСА Михаилом Ходорковским движение «Открытая Россия» попытаются зарегистрировать в России. Это связано с уголовными делами по статьям о деятельности нежелательной организации.

«Открытую Россию» планируют зарегистрировать в качестве сетевого движения. Официальная регистрация в Минюсте уже началась, пишет «Коммерсантъ».

«Если для того, чтобы защитить своих людей и отстоять свое право на существование и работу в родной стране, нам нужно предъявить государству бумажку, что мы не иностранцы, мы это сделаем», - говорится в заявлении организации.

В январе 2019 года в России было заведено первое уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации). Оно открыто в отношении члена совета «Открытой России» Анастасии Шевченко. Девушка находится под домашним арестом. Ранее Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией.

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Места: Россия
События: оппозиция
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