МЧС открыло «горячую линию» по катастрофе под Новороссийском

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю организовало «горячую линию» по катастрофе с рейсовым пассажирским автобусом и легковым автомобилем.

«На базе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона горячей линии: 8(861)268-64-40», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Трагедия с участием пассажирского автобуса и легковушки произошла поздно вечером 7 августа на автотрассе А-146 в районе посёлка Верхнебаканский под Новороссийском. Перевозивший отдыхающих одного из санаториев Анапы автобус и легковой автомобиль сорвались с обрыва после лобового столкновения, в транспортных средствах находились 45 человек.

По данным на момент публикации погибли три человека, все они находились в легковом автомобиле, ещё 35 пассажиров автобуса получили травмы.