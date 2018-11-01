ВЭБ отказался покупать долю в «Стрелке» Александра Мамута

«Внешэкономбанк» отказался от покупки доли в консалтинговом бюро «Стрелка». По словам председателя ВЭБа Игоря Шувалова, структура возможной сделки оказалась слишком сложной.

Он отметил, что «Стрелка» миллиардера Александра Мамута состоит из бюро, фонда, института и общественного пространства.

«Посмотрели — и оказалось, что сделка получится слишком сложно структурирована. Поэтому правильнее было бы выбрать путь тесного сотрудничества», - сказал Шувалов.

О возможной покупке ВЭБом доли в «Стрелке» сообщалось в начале июля. Интерес в покупке объяснялся нуждаемостью ВЭБа в компетентных специалистах по вопросам развития городского пространства. Такие эксперты были у «Стрелки».

Позже Шувалов объявил о планах ВЭБа войти в число совладельцев бюро на Московском урбанистическом форуме, напоминает РБК. «Стрелка» в свою очередь представила на форуме проект «Город будущего», предусматривающий поиск решений для развития городов России по десяти направлениям – от ЖКХ до экологии. Оценивать будущие проекты планируют эксперты «Стрелки».