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РАН не даст ученого звания главе РПЦ после критики академиков

РАН не даст ученого звания главе РПЦ после критики академиков

Российская академия наук (РАН) назвала ошибочной информацию о присвоении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу почетного звания профессора. Ранее новость о награждении предстоятеля РПЦ вызвала возмущение у академиков.

Вместе с патриархом планировалось вручить звание профессора спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. РАН принесла извинения и выразила надежду на «продолжение плодотворного сотрудничества», пишет РБК.

В пресс-службе организации отметили, что готовятся внести изменения в нормативные акты, касающиеся предоставления званий выдающимся деятелям культуры, ученым, государственным деятелям.

18 января глава пресс-службы РАН Светлана Попова сообщила о присвоении патриарху Кириллу и спикеру Совфеда званий почетного профессора. Она рассказала, что патриарх неоднократно участвовал в съемках научной передачи «Очевидное-невероятное» и «профессионально говорит о науке». Церемония награждения должна была состояться 22 января.

Спустя несколько часов пресс-служба РАН сообщила, что церемония пройдет в другой раз. Затем, со слов вице-президента РАН Юрия Балеги, стало известно, что некоторые академики высказали сомнение в целесообразности вручения ученого звания.

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Места: Россия
События: скандалы, наука
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