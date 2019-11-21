Штраф за отказ передать ФСБ ключи шифрования увеличен в разы

Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому штраф для операторов связи за повторный отказ предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений может достигать 6 миллионов рублей.

Ранее санкции за подобные нарушения для организаций не превышали 1 миллиона рублей.

При этом, как пишет «Интрефакс», штрафы для граждан также выросли в шесть раз — с 5 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц санкции увеличили сразу в 10 раз — с 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Напомним, в 2017 году ФСБ потребовала от Telegram предоставить доступ к ключам шифрования, под предлогом того, что международные террористические группы используют чаты мессенджера. Когда создатель мессенджера Павел Дуров отказался выполнить это требование, Роскомнадзор начал пытаться заблокировать Telegram, однако пока у него это не особо получается — мессенджер до сих пор работает на территории РФ.

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