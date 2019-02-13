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Отец Tesla Илон Маск оценил детище Кулибина из Ставрополя

Отец Tesla Илон Маск оценил детище Кулибина из Ставрополя

Американский предприниматель, глава компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск отреагировал на шуточный вопрос НТВ к ролику, на котором задом наперед едет автомобиль «Жигули».

Телеканал опубликовал на своей странице в соцсетях видео, где машина ВАЗ-2106 едет причудливым образом. «Как тебе такое, Илон Маск?» - говорится в подписи.

«Ха-ха, офигенно», — ответил Маск.

Позже стало известно, что водителя «Жигулей» привлекли к административной ответственности за управление автомобилем, который нельзя использовать, и отсутствие страхового полиса. Переделанную ставропольским студентом машину изъяли, пишет РИА Новости.

Интернет-мем «Как тебе такое, Илон Маск?» распространился после запуска ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. Тогда пользователи стали публиковать фотографии с «изобретениями», предлагая Маску оценить их.

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Места: Россия, США
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