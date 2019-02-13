Отец Tesla Илон Маск оценил детище Кулибина из Ставрополя

Американский предприниматель, глава компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск отреагировал на шуточный вопрос НТВ к ролику, на котором задом наперед едет автомобиль «Жигули».

Телеканал опубликовал на своей странице в соцсетях видео, где машина ВАЗ-2106 едет причудливым образом. «Как тебе такое, Илон Маск?» - говорится в подписи.

«Ха-ха, офигенно», — ответил Маск.

Позже стало известно, что водителя «Жигулей» привлекли к административной ответственности за управление автомобилем, который нельзя использовать, и отсутствие страхового полиса. Переделанную ставропольским студентом машину изъяли, пишет РИА Новости.

Интернет-мем «Как тебе такое, Илон Маск?» распространился после запуска ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. Тогда пользователи стали публиковать фотографии с «изобретениями», предлагая Маску оценить их.