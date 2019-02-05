Отдых в Крыму закрыл ведущей «Орла и решки» въезд на Украину

Российскую телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву не пустили на Украину. Пограничники обвинили ее в нарушении украинского законодательства в связи с посещением Крыма.

Женщина прилетела в Киев из Минска. Во время проверки документов выяснилось, что Ивлеева в 2017 году посещала Крым.

Ведущая пояснила, что отдыхала на полуострове и приехала туда с территории России. В Госпогранслужбе посчитали это нарушением закона Украины, по которому Крым является оккупированной территорией. В связи с этим Ивлеевой запретили въезд в страну сроком на три года, сообщает ТАСС.

Девушка прославилась в качестве ведущей трэвел-шоу «Орел и решка», которое выходило на российском канале «Пятница» и украинском «Интер».

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила об отказе во въезде на Украину 1,4 тыс. иностранным гражданам из-за посещений Крыма. С начала года в страну не пустили 90 человек.