Тим Кук отчитался о рекордной выручке Apple

Выручка компании Apple по итогам четвертого финансового квартала превзошла ожидания экспертов, составив 62,9 млрд долларов. Это новый абсолютный рекорд, заявили в компании.

Объем выручки оказался на 20% выше, чем за тот же период 2017 года. Согласно отчету главы Apple Тима Кука, размер чистой прибыли достиг 14,1 млрд долларов.

Международные продажи, по оценкам экспертов, составили 61% от квартального дохода. За этот период Apple продала около 46,9 млн смартфонов. Средний показатель стоимости одного iPhone составляет 793 доллара. Тим Кук отнес к числу «слабых» рынков Россию, Турцию, Индию и Бразилию.

В наступившем финансовом квартале компания прогнозирует получить выручку в размере 89-93 млрд долларов, пишет РБК.

В сентябре Apple презентовала новые iPhone XS, XS Max и XR, а также обновленные Apple Watch 4.

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