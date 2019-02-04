Отбор в Совет Федерации станет строже после дела Арашуковых

Совет Федерации задумался об ужесточении критериев для отбора сенаторов от регионов. Сделать проверку более тщательной решили после ареста представителя от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

О разработке новых правил комитетом Совфеда по регламенту и организации деятельности рассказал его глава Андрей Кутепов. Он подчеркнул, что аналогичная система работала до 2011 года.

Вместе с тем решение об ужесточении правил еще не принято, передает ФБА «Экономика сегодня».

Сенатор от Карачаево-Черкесии был задержан 30 января на заседании Совфеда. Мужчину подозревают в двух убийствах и давлении на свидетелей. Он был заключен под стражу. Под следствие попал отец задержанного – Рауль Арашуков. Он обвиняется в краже природного газа на сумму 30 млрд рублей.