Отбор в Совет Федерации станет строже после дела Арашуковых
Совет Федерации задумался об ужесточении критериев для отбора сенаторов от регионов. Сделать проверку более тщательной решили после ареста представителя от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
О разработке новых правил комитетом Совфеда по регламенту и организации деятельности рассказал его глава Андрей Кутепов. Он подчеркнул, что аналогичная система работала до 2011 года.
Вместе с тем решение об ужесточении правил еще не принято, передает ФБА «Экономика сегодня».
Сенатор от Карачаево-Черкесии был задержан 30 января на заседании Совфеда. Мужчину подозревают в двух убийствах и давлении на свидетелей. Он был заключен под стражу. Под следствие попал отец задержанного – Рауль Арашуков. Он обвиняется в краже природного газа на сумму 30 млрд рублей.
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