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Суд освободил осужденного за подготовку «ополчения» Квачкова

Суд освободил осужденного за подготовку «ополчения» Квачкова

Суд в Мордовии принял решение выпустить на свободу осужденного за попытку организовать вооруженный мятеж экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова. Срок наказания составлял 8 лет.

Об этом сообщил адвокат Квачкова Андрей Виканов. Бывшего полковника выпустят на свободу в связи с декриминализацией статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).

Квачкова освободят 19 февраля, когда решение Зубово-Полянского районного суда Мордовии вступит в силу, пишет «Новая газета».

В 2013 году его признали виновным в подготовке мятежа и содействии террористической деятельности. Он был приговорен к 13 годам тюрьмы. Позже Верховный суд сократил срок до 8 лет.

По данным следствия, экс-полковник стал собирать «ополчение» в Тольятти, Самаре и в других городах. Он планировал захватить ближайшие военные части и затем выдвинуться на Москву.

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Места: Россия
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