Осужденные России смогут помочь бизнесу не платить налоги
Предпринимателей, которые привлекают к труду заключённых в российских колониях, освободят от части налога на прибыль и имущество.
Отмечается, что подобные меры позволят выплатить средства из зарплат заключённых потерпевшим и социализировать самих осуждённых.
Также предприниматели смогут пригласить граждан, освободившихся из мест лишения свободы, остаться работать на производстве, что будет противодействовать преступности.
Если законопроект примут, количество трудоустроенных человек среди заключённых должно увеличиваться в год от 1,31 тысячи до 9,8 тысячи, а за счёт полученной осуждёнными заработной платы будет выплачиваться потерпевшим 108 миллионов рублей в год, передает «Парламентская газета».
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