Осужденного за попытку теракта Сенцова этапировали в Москву
Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку теракта, доставили в Бутырскую тюрьму. Ранее он содержался в колонии города Лабытнанги.
Как сообщают источники ТАСС, заключенного готовят к обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Его адвокат пока не подтверждает эту информацию.
Один из главных участников диалога между властями в Москве и Киеве Виктор Медведчук отметил, что решение по Сенцову еще не принято.
Украинского режиссера приговорили к 20 годам лишения свободы в 2015 году. Он отбывал наказание в колонии строгого режима. По мнению следствия, Олег Сенцов создал террористическую группировку в Крыму. Ее участники совершили два теракта в Симферополе в 2014 году.
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