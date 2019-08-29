Осужденного за попытку теракта Сенцова этапировали в Москву

Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку теракта, доставили в Бутырскую тюрьму. Ранее он содержался в колонии города Лабытнанги.

Как сообщают источники ТАСС, заключенного готовят к обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Его адвокат пока не подтверждает эту информацию.

Один из главных участников диалога между властями в Москве и Киеве Виктор Медведчук отметил, что решение по Сенцову еще не принято.

Украинского режиссера приговорили к 20 годам лишения свободы в 2015 году. Он отбывал наказание в колонии строгого режима. По мнению следствия, Олег Сенцов создал террористическую группировку в Крыму. Ее участники совершили два теракта в Симферополе в 2014 году.