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Остров Бали начнет собирать мусорный налог с туристов

На индонезийском острове особенно остро стоит проблема пластиковых отходов, в связи с чем власти решили ввести налог для иностранных туристов.

Отмечается, что доход от туристического налога будет направлен на финансирование программ по сохранению окружающей среды и балийской культуры. Вероятно, его будут включать в стоимость авиабилета или собирать на стойках в аэропорту.

Сумма налога равняется 10 долларам США с человека, передает РИА «Новости».

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