Остров Бали начнет собирать мусорный налог с туристов
На индонезийском острове особенно остро стоит проблема пластиковых отходов, в связи с чем власти решили ввести налог для иностранных туристов.
Отмечается, что доход от туристического налога будет направлен на финансирование программ по сохранению окружающей среды и балийской культуры. Вероятно, его будут включать в стоимость авиабилета или собирать на стойках в аэропорту.
Сумма налога равняется 10 долларам США с человека, передает РИА «Новости».
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