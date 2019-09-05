Осторожно - в Москве опять появился «Лимонадный отравитель»

Неизвестный опоил прохожего газировкой со снотворным и украл его личные вещи. Инцидент произошел в Москве 2 сентября.

Потерпевший обратился в полицию. Он рассказал, что отдыхал в Сосновском парке на Нахимовском проспекте. К нему подошел неизвестный с газировкой в руках и представился Андреем. У мужчин завязался разговор во время, которого пострадавший попросил попить.

Буквально через полчаса ему стало плохо и на следующий день он проснулся в кустах парка. В итоге в карманах не было телефона, наличных денег и банковских карт, пишет Лента.ру.

Ранее в столице двое неизвестных украли у прохожего 4,5 миллиона рублей, вылили ему в лицо неизвестную жидкость и скрылись.