Остановки в России будут сами вызывать автобусы

В России могут появиться "умные" остановочные пункты, которые будут автоматически вызывать автобус.

Пилотный проект, как ожидается, стартует в 2020 году, сообщил официальный представитель НТИ "Автонет", пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.

Автобус автоматически выйдет на маршрут, если на остановке соберется от пяти до 10 пассажиров. Для этого необходимо нажать на специальную кнопку вызова автобуса, установленную на остановке, после чего система проверяет количество пассажиров с помощью видеодетектора.

Эксперимент запустят в Самарской, Волгоградской и Курской областях, а после этого - в Московской, Тамбовской и Томской областях. Полноценно сервис заработает в 2021 году.

Также предусмотрена возможность заранее вызвать автобус, если поездку планирует совершить группа из нескольких человек, сообщает ТАСС.

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