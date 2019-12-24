Как остановить автомобиль при отказе тормозов сообщили эксперты

Эксперты дали советы по остановке машины в том случае, если неожиданно откажут тормоза.

Прежде всего, следует сориентироваться на местности, чтобы понять, как безопасно остановить машину. Одновременно нужно уйти на второстепенную дорогу с менее интенсивным движением. После этого необходимо включить аварийную сигнализацию. Автолюбителям рекомендуют не заглушать мотор и не ударять по педали, так как существует риск утечки тормозной жидкости.

На автомобиле с «механикой» можно замедлиться, переключая передачи от высшей к низшей. На «автомате» рекомендуется перейти в ручной режим в попытке затормозить переключением передач.

Также придет на помощь ручной тормоз, рычаг которого необходимо тянуть плавно, сообщают «Известия».

Ранее были названы четыре главные ошибки, которые совершают водители при прогреве машины.

Как сообщил эксперт издания «За рулем» Кирилл Милешкин, хуже всего полить стекло снаружи горячей водой, что приведет к образованию трещин. Также не стоит брызгать стекло «незамерзайкой», поскольку она быстро «схватится» и добавит несколько ледяных узоров на стекле.

Перед пуском автомобиля эксперт советует выключить дворники, так как если ветровое стекло заледенело, значит, дворники примерзли и есть вероятность «спалить как минимум предохранитель». Также их не стоит включать сразу после того, как на стекле появится небольшой оттаявший участок, иначе резинки дворников таким образом изнашиваются гораздо быстрее.

Милешкин советует «работать по старинке, руками», пишет издание «За рулем».

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