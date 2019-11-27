Останки шести человек найдены в центре Москвы
В центре Москвы обнаружены десятки фрагментов человеческих тел. Останки были найдены во время проведения земляных работ.
Днем 26 ноября при раскопке траншеи на ул. Средняя Калитниковская на глубине 1 м рабочие наткнулись на фрагменты человеческих костей. По предварительным данным, останки принадлежат шести людям.
Находки отправили в морг для определения пола умерших, давности и причины их смерти. Проводится проверка, пишет «Лента.Ру».
Ранее сообщалось, что во время строительства федеральной трассы «Таврида» на участке возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма временно было приостановлено из-за археологической находки.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!