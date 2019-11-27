Останки шести человек найдены в центре Москвы

В центре Москвы обнаружены десятки фрагментов человеческих тел. Останки были найдены во время проведения земляных работ.

Днем 26 ноября при раскопке траншеи на ул. Средняя Калитниковская на глубине 1 м рабочие наткнулись на фрагменты человеческих костей. По предварительным данным, останки принадлежат шести людям.

Находки отправили в морг для определения пола умерших, давности и причины их смерти. Проводится проверка, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что во время строительства федеральной трассы «Таврида» на участке возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма временно было приостановлено из-за археологической находки.

Читайте нас в мобильном приложении