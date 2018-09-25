Основатели социальной сети «Instagram» покидают свои посты
Генеральный директор Instagram Кевин Систром и генеральный технический директор социальной сети Майк Кригер объявили об уходе из компании, не уточняя причин.
Одна из американских газет предположила, что уход связан с самым крупным кризисом, который переживает в настоящий момент социальная сеть Facebook, чьим дочерним продуктом является сеть Instagram.
Директора покинут свои посты в ближайшие недели, передает «НСН» со ссылкой на «Газета.ru».
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