Основатели социальной сети «Instagram» покидают свои посты

Генеральный директор Instagram Кевин Систром и генеральный технический директор социальной сети Майк Кригер объявили об уходе из компании, не уточняя причин.

Одна из американских газет предположила, что уход связан с самым крупным кризисом, который переживает в настоящий момент социальная сеть Facebook, чьим дочерним продуктом является сеть Instagram.

Директора покинут свои посты в ближайшие недели, передает «НСН» со ссылкой на «Газета.ru».