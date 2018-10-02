Основатель сети «Красное & Белое» стал долларовым миллиардером

Основатель сети маркетов по продаже алкогольной продукции «Красное & Белое» Сергей Студенников вошел в список долларовых миллиардеров по версии агентства Bloomberg.

Выручка сети в 2017 году, по сравнению с предыдущим периодом, выросла на 48% и достигла 215 млрд рублей. В первом полугодии 2018 года рост прибыли составил 40%.

Студенникова называют «новейшим российским миллиардером». Он впервые попал в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, отмечает Агентство экономической информации «Прайм». Точная сумма его состояния не называется.

В 1990-е годы предприниматель занимался дистрибуцией алкогольной и табачной продукции. В 2006 году он открыл первый магазин «Красное & Белое». В настоящее время сеть маркетов насчитывает более 6,5 тысяч магазинов в 56 субъектах России.

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