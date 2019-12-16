ГК «Основа» построит жилой квартал на Кутузовском проспекте

ГК «Основа» объявила о начале реализации апартаментов в новом квартале бизнес-класса MainStreet в Западном округе Москвы. Апартаменты реализуются по новым правилам с использованием эскроу-счетов. Минимальная стоимость предложения на старте реализации составляет от 6,1 млн рублей.

Новый комплекс на западе Москвы возводится на пересечении Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе. Проект включает 4 секции переменной этажности 9-12-15-29 этажей. Общая площадь MainStreet составляет 60 000 кв. м, из которых 36 200 кв. м отдано под апартаменты.

Архитектурная концепция проекта разработана известной мастерской «Сергей Киселев и партнеры». Особое внимание архитекторы уделили созданию комфортной среды для будущих резидентов проекта за счет общественных пространств, благоустройства территории, высокого качества проектных и планировочных решений, собственной обширной инфраструктуры. Инфраструктурой также могут пользоваться и жители района Фили-Давыдково. Под собственную инфраструктуру отданы первые этажи квартала MainStreet, и здесь разместятся ресторан и винотека, зал для занятий йогой и спортом, кафе и салоны красоты.

Внутренняя территория квартала занимает площадь 6000 квадратных метров. В проекте благоустройства классические идеи паркового искусства объединились со свежими тенденциями в мировом ландшафтном дизайне, воплощая современные представления об идеальном жилом дворе. Так, в проекте MainStreet реализуется концепция «двор без машин», будет организована большая аллея и прогулочные дорожки, зоны воркаута и отдыха. Также во дворе установят веранды и детские игровые площадки. Общая зона озеленения при этом составит 2 400 кв. м.

Всего в MainStreet запроектировано 562 апартамента. На выбор представлено более 40 планировочных решений, включая студии, 1-4-комнатные апартаменты и 2-5-комнатные апартаменты «евроформата» с объединенной гостиной и кухней. Площадь апартаментов составляет от 27,7 до 140,6 кв. м. Во всех апартаментах предусмотрена большая площадь остекления и потолки высотой 3 метра. На верхних этажах высота потолков составит 3,6 метра. В апартаменты можно будет попасть из просторных лобби комплекса с мягкой гостевой зоной, где разместится консьерж-служба и комнаты для велосипедов и колясок жителей. Также в них можно будет подняться напрямую с уровня подземного паркинга.

По словам акционера и управляющего партнера ГК «Основа» Олега Колченко, MainStreet – первый проект компании, реализация которого ведется с применением эскроу-счетов. «Мы привлекли проектное финансирование на строительство MainStreet в объеме 5 млрд руб. от Среднерусского Банка Сбербанка России, нашего давнего стратегического партнера, и сейчас начинаем реализацию апартаментов», - рассказал Олег Колченко. Он также отметил, что к старту продаж на объекте строительства в трех из четырех секций готова фундаментная плита, в одной секции строители уже приступили к заливке вертикальных конструкций подземной части здания, где располагается паркинг.

Ввести в эксплуатацию квартал апартаментов MainStreet планируется во 2 квартале 2022 года.

Справка о компании

ГК «Основа» - многопрофильный российский холдинг, основными направлениями деятельности которого являются: девелопмент в формате «умный дом» в России, Чехии и Германии; управление объектами коммерческой недвижимости; инвестиции в развитие проектов семейной досуговой инфраструктуры и в высокотехнологичные проекты.

На сегодняшний день в портфеле компании 14 жилых проектов на разных стадиях: 10 Москве и Подмосковье общей площадью 500 тыс. кв.м, 2 в Чехии и 2 в Германии.

В столичном регионе компания строит комплекс премиальных апартаментов Red7 на Садовом кольце, квартал бизнес-класса Mainstreet на Кутузовском проспекте, ЖК «Грани» в Текстильщиках, ЖК «Гоголь парк» в Люберцах. Также в управлении ГК «Основа» находится более 130 тыс м2 недвижимости: 60 тыс м2 коммерческой недвижимости в торговых центрах и в формате стрит-ритейл; 40 тыс м2 гостиничной недвижимости и IT-Технопарк «Физтехпарк» площадью 30 тыс м2.

Также компания развивает направление семейной досуговой инфраструктуры, в которое входит проект Termoland - городские курорты водных развлечений, парки развлечений Challenge Park, а также сеть семейных парков активного досуга и отдыха Zамания, включающая 19 парков, где ГК «Основа» является соинвестором.

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