ГК «Основа» откроет в Москве сеть семейных спа-центров

В Москве откроется сеть семейных оздоровительных центров под названием «Московские термы». Первый спа-центр запустят в 2019 году.

В течение трех лет будет открыто 30 комплексов. Инвестиции в один центр составят 150-300 млн рублей.

«Это развитие наших планов по инвестированию в семейные комплексы. Мы инвестировали в развлекательные центры «Zамания» и видим большой потенциал в этом направлении. Торговые центры нуждаются в досуговой составляющей», - рассказал член совета директоров ГК «Основа» Егор Храмов.

Первый объект откроется в ТРЦ «РИО Севастопольский». Площадь одного спа-центра составит 2,5-5 тыс. кв. м. Все объекты будут размещать в торговых комплексах. Ожидается, что срок окупаемости одного такого центра составит три года, пишет РБК.

ГК «Основа» создана в 2016 году после продажи Александром Ручьевым и миноритариями девелоперской компании «Мортон». Кроме Ручьева, владельцами «Основы» являются бывшие топ-менеджеры «Мортона» Олег Колченко и Егор Храмов. Основное направленим работы группы - жилое строительство.