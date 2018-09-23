В Осло по подозрению в шпионаже задержан гражданин России

В Норвегии задержан гражданин России по подозрению в незаконной информационной деятельности. Он заключен под стражу на ближайшие две недели.

«Да, подтверждаем, что задержан гражданин РФ», - сообщили РИА Новости в полиции безопасности Норвегии.

Мужчину задержали в аэропорту Осло после участия в семинаре, который состоялся в парламенте Норвегии. Решение об аресте россиянина принял суд.

Семинар касался вопросов дигитализации. В нем участвовали 79 человек из 34 стран мира. Все участники работают в администрации парламентов.