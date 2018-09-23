В Осло по подозрению в шпионаже задержан гражданин России
В Норвегии задержан гражданин России по подозрению в незаконной информационной деятельности. Он заключен под стражу на ближайшие две недели.
«Да, подтверждаем, что задержан гражданин РФ», - сообщили РИА Новости в полиции безопасности Норвегии.
Мужчину задержали в аэропорту Осло после участия в семинаре, который состоялся в парламенте Норвегии. Решение об аресте россиянина принял суд.
Семинар касался вопросов дигитализации. В нем участвовали 79 человек из 34 стран мира. Все участники работают в администрации парламентов.
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