За оскорбления и ложь в сети предложили наказывать арестом

В Госдуму внесен законопроект о запрете распространения в СМИ недостоверной информации. За сведения, создающие угрозу жизни граждан или влекущие массовые нарушения порядка, будут штрафовать или наказывать арестом до 15 суток.

Автором законопроекта выступил сенатор Андрей Клишанс. Он разработал два законопроекта, предусматривающих ужесточение наказания за ложную информацию в сети. В одном документе речь идет о «недостоверных» сообщениях. Бороться с ними предлагается так же, как и с распространением информации об экстремизме и призывами к участию в незаконных массовых мероприятиях.

За такую информацию граждан начнут штрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, юридических – от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Другой законопроект коснется материалов, выраженных в «неприличной форме», демонстрирующих неуважение к обществу, государству, официальным символам власти, Конституции. Их хотят приравнять к «мелкому хулиганству», пишет «Новая газета». В случае принятия документа будут введены штрафы в размере от 1 до 5 тысяч рублей до ареста на 15 суток.

В сентябре Госдума приняла поправки в УК РФ, которые устанавливают уголовную ответственность за «злостное неисполнение» требования по опровержению недостоверной информации.