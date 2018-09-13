Осенью россияне останутся без общедоступного мяса курицы

Птицефабрики России заявляют о кризисе из-за перепроизводства в 2017 году и повышения цен на корм в 2018 году, что может привести к пропаже с полок магазинов диетического и дешевого мяса птицы.

Отмечается, что в 2017 году на рынке оказалось слишком много курятины и оптовые цены на нее упали на 30—40%, что сделало работу многих предприятий убыточной.

Лето 2018 года нанесло фермерам новый удар в виде подъема цен на корма и добавки к ним. По отдельным продуктам рост составил 62%.

При этом падение оптовой закупки не привело к уменьшению розничной цены. После роста показателей издержек цены начали повышать, сообщает «URA» со ссылкой на «РЕН-ТВ».