Осенью в России значительно подорожает весь хлеб
Производители хлеба предупредили о росте цен, в связи со снижением в России прогнозов на урожай зерна и повышением НДС.
Отмечается, что к октябрю на фоне изменения курса валют и снижения прогноза на урожай ожидается подорожание на 10%.
Повышение коснется хлеба, произведенного из высокосортной пшеничной муки, передает «ТВЦ» со ссылкой на «Известия».
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