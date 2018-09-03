Осенью в России значительно подорожает весь хлеб

Производители хлеба предупредили о росте цен, в связи со снижением в России прогнозов на урожай зерна и повышением НДС.

Отмечается, что к октябрю на фоне изменения курса валют и снижения прогноза на урожай ожидается подорожание на 10%.

Повышение коснется хлеба, произведенного из высокосортной пшеничной муки, передает «ТВЦ» со ссылкой на «Известия».