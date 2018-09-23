В Орле суд обязал осужденного вернуть расходы на содержание в тюрьме
Заводской районный суд Орла постановил взыскать с осужденного расходы на его содержание в колонии. Иск был подан администрацией учреждения в связи с отказом мужчины от трудоустройства.
В исправительной колонии рассказали, что мужчина был осужден на 10 лет тюрьмы и приговорен к штрафу в размере 30 тыс. рублей. В тюрьме его обеспечили питанием, вещами и средствами гигиены. Расходы на его содержание составили 119 тысяч.
Арестант не являлся инвалидом и не был освобожден от работы. Администрация предлагала ему рабочее место, однако мужчина отказался выполнять должностные обязанности, сообщает РБК.
Постановление суда вступит в силу через месяц после принятия решения.
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