В Орле суд обязал осужденного вернуть расходы на содержание в тюрьме

Заводской районный суд Орла постановил взыскать с осужденного расходы на его содержание в колонии. Иск был подан администрацией учреждения в связи с отказом мужчины от трудоустройства.

В исправительной колонии рассказали, что мужчина был осужден на 10 лет тюрьмы и приговорен к штрафу в размере 30 тыс. рублей. В тюрьме его обеспечили питанием, вещами и средствами гигиены. Расходы на его содержание составили 119 тысяч.

Арестант не являлся инвалидом и не был освобожден от работы. Администрация предлагала ему рабочее место, однако мужчина отказался выполнять должностные обязанности, сообщает РБК.

Постановление суда вступит в силу через месяц после принятия решения.