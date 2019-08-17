С организаторов протестов требуют 13 миллионов рублей

Мосгортранс», «Автомобильные дороги» и владелец одного из кафе на Тверской (ООО «АНКОР») подали ряд исков о возмещении ущерба к организаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

По данным ТАСС, общая сумма исков составляет 13 миллионов рублей.

ООО «АНКОР» потребовала возместить ущерб в полмиллиона рублей. Из иска следует, что кафе приостановило свою работу согласно предложению властей. В список ответчиков попали Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Александр Соловьёв, Алексей Навальный, Юлия Галямина, Владимир Милов и Олег Степанов.

«Мосгортранс» потребовал от организаторов протестов 1,2 миллиона рублей, а «Автомобильные дороги» — 11,4 миллионов рублей.

Напомним, 27 июля в столице прошла акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным проекта «ОВД-Инфо» на митинге были задержаны 1373 человека. Среди них — 42 несовершеннолетних.

После этого митинга СК России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Все 14 фигурантов дела сейчас задержаны.