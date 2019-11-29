«Оренбург» не хочет выходить на поле против больного «Сочи»

Руководство футбольного клуба «Оренбург» готово перенести игру с «Сочи» на 2020 год из-за массовой болезни спортсменов южной сборной.

Ранее стало известно, что десять футболистов «Сочи» оказались в лазарете после возвращения из Уфы. У всех них была диагностирована ангина.

По словам президента «Оренбурга» Владимира Кияева, он уже обсудил эту ситуацию с главным тренером. Так что, в случае необходимости, поединок может состояться только в следующем году.

«Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть. Все зависит от "Сочи", если они скажут, что лучше перенести эту встречу, то мы готовы пойти навстречу», —приводит слова Кияева ФБА «Экономика сегодня».

Матч «Сочи» — «Оренбург» запланирован на 1 декабря.

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