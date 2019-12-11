Опрос: россияне пересаживаются на снегоходы

В уходящем году россияне купили на 23% больше снегоходов, чем в 2018 году.

Согласно данным сервиса «Авито Авто», снегоходы стали на 3% доступнее, а средняя цена на них составила 285 тыс. рублей.

Как выяснилось, наибольшее количество покупок снегоходов было совершено в январе 2019 года. Из всех россиян больше всего этот вид транспорта популярен у жителей Перми.

Однако за год снегоходы стали популярнее также в Барнауле, Ульяновске и Воронеже, где отмечен рост продаж, сообщают «Известия».

Ранее эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как долго следует прогревать двигатель машины зимой, чтобы не нарушить правила дорожного движения и не навредить экологии и самому автомобилю.

По его словам, наилучший результат дает кратковременный прогрев с последующим движением на низких оборотах. Зиновьев отметил, что объяснить длительную парковку с включенным двигателем можно примерзшими дворниками и затвердевшей незамерзайкой, ведь ПДД запрещает движение с неисправными стеклоочистителями и стеклоомывателями.

Эксперт напомнил, что правила запрещают стоянку в жилой зоне с работающим двигателем, сообщают «Известия».

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